شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتمسك ببقاء محمد عبد المنعم فى الأهلي ويرفض العروض الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، العروض التي تلقاها محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتمسك المدرب السويسري ببقاء المدافع الذي يُعد الأفضل في الدوري المصري بل ودوريات أفريقيا الفترة الماضية ، وطالب كولر بعدم رحيل المدافع الشباب في ميركاتو الصيف الذي شهد عروضاً من أندية أوربية وخليجية للمدافع الشاب كان أخرها من نادي إتحاد جدة السعودي حسب تقرير صحفية سعودية .

وقالت التقارير أن البرتغالي سانتو مدرب إتحاد جدة طلب ضم مدافع قوي للفريق السعودي تحسباً لرحيل الدولي المصري أحمد حجازي ، الذي يُعاني من إصابة قد تُطيح به من صفوف النادي السعودي المُلقب بالعميد وتم ترشيح عبد المنعم للانتقال للنادي السعودي الذي لا يُمانع في تقديم عرض مغر للغاية لإتمام الصفقة حال إصرار سانتو على ضم مدافع جديد

ورغم أن الأهلي لم يصله عروض رسمية من اتحاد جدة، إلا أن كولر رفض فكرة رحيل اللاعب وتمسك ببقاؤه باعتباره أحد أهم العناصر الأساسية في الفريق حالياً وساهم رفقة باقي اللاعبين في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخراً.