شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة خالد عبد الفتاح بعد إصابته فى مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن خالد عبد الفتاح سوف ينتظم بشكل طبيعى فى مران الفريق اليوم الخميس، بعدما تم فحص اللاعب عقب مباراة الأمس أمام الإسماعيلى والتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة فى التدريبات.

وأوضح أن خالد عبد الفتاح شعر بثقل خفيف فى عضلة السمانة، وتم فحصه والتأكد من جاهزيته للمشاركة فى التدريبات.

وكان الأهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد السبت في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتربع الأهلي على قمة الدوري المصري برصيد 72 نقطة ويحتاج إلى 5 نقاط من أجل تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.