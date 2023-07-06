شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم مباراة الزمالك وفيوتشر 30 دقيقة بسبب مباراة مصر والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات تحت إشراف عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، تقديم مباراة فيوتشر والزمالك المقرر لها السبت المقبل 8 يوليو، 30 دقيقة لتقام فى التاسعة مساءً بسبب إقامة نهائى كأس أمم افريقيا تحت 23 سنة الذى يجمع منتخب مصر الأوليمبى أمام المغرب والمقرر لها الحادية عشر يوم السبت بالمغرب .

وتقام مباراة فيوتشر والزمالك ضمن مواجهات الجولة الـ33 للدورى.

مواعيد مباريات الزمالك فى الدورى

سيكون الزمالك على موعد مع 3 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يلتقى مع فيوتشر السبت 8 يوليو باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين الخميس 13 يوليو فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولى.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولى.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين فى البطولة العربية، الأولى ستكون فى الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيرى التونسى يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

ويدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز.

ويأتى قرار أوسوريو بتجربة البدلاء والناشئين لتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.