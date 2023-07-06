شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل البحث عن مدير فنى لليد بعد تعثر مفاوضات أبناء النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو نادى الزمالك البحث عن مدير فنى جديد لفريق كرة اليد بالقلعة البيضاء بعد تعثر مفاوضات أبناء النادى، مثل مجدى أبو المجد وباسم السبكى وأيمن صلاح.

من ناحية أخرى ألزم اتحاد اليد الأندية بدفع 25% من قيمة الموسم التالى حال عدم إخطار اللاعب بعدم القيد فى مهلة الـ30 يوما قبل فتح باب القيد للموسم المحلى الجديد 2023 / 2024.

وأخطر مسئولو اتحاد كرة اليد الأندية بضرورة إبلاغ اللاعب السارى عقده وغير مرغوب قيده قبل فتح باب القيد بـ30 يوما، ليوقع اللاعب على خطاب بذلك ويتم إخطار الاتحاد أيضا.

كما تم إلزام النادى بضرورة دفع 15% للاعب المقرر عدم قيده، فى حالة إذا كان عقده لمدة موسمين، وتم ذلك بعد السنة الأولى وفى حالة تعاقده 3 سنوات يدفع النادى 20%.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023 / 2024.