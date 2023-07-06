شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يحتل وصافة التصنيف العالمى للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو المركز الثانى فى التصنيف العالمى للتايكوندو، فى وزن تحت 80 كجم.

وشارك منتخب التايكوندو فى بطولة الجائزة الكبرى فئة الـg6 بروما خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو الماضى بالعاصمة الإيطالية روما.

وشهدت البطولة حصول مصر على الميدالية البرونزية عن طريق اللاعبة آية شحاتة فى منافسات وزن أقل من 67 كجم، ليحقق بذلك منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الثالثة فى البطولات العالمية فى أقل من أسبوعين بعد إحراز ميداليتين برونزيتين تاريخيتين فى بطولة العالم بأذربيجان بداية الشهر الحالى، ليؤكد التايكوندو المصرى الحفاظ على مكانته العربية والأفريقية والعالمية فى اللعبة.