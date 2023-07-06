شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القيمة التسويقية للدورى المصرى.. الأهلى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى موقع ترانسفير ماركت العالمى، الخاص بتحديد القيمة التسويقية للأندية واللاعبين على مستوى العالم، تعديلا جديدا على القيمة التسويقية لأندية ولاعبى الدورى المصرى منذ أيام قليلة. ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى القيمة التسويقية للدورى المصرى، والتى يتصدرها النادى الأهلى بقيمة بلغت 33.10 مليون يورو. بلغ إجمالى القيمة التسويقية للدورى المصرى بالكامل والذى يضم 18 ناديا 180.43 مليون يورو. وجاء ترتيب الأندية كالتالى.. وجاء ترتيب الأندية كالتالى.. 1. الأهلى : 33.10 مليون يورو 2. الزمالك : 22.60 مليون يورو 3. بيراميدز : 19.28 مليون يورو 4. فيوتشر : 13.18 مليون يورو 5. الاتحاد السكندرى : 9.05 مليون يورو 6. المصرى : 8.98 مليون يورو 7. سيراميكا : 8.93 مليون يورو 8. البنك الأهلى : 7.58 مليون يورو 9. سموحة : 7.43 مليون يورو 10. فاركو : 6.70 مليون يورو 11. إنبى : 6.65 مليون يورو 12. المقاولون : 6.50 مليون يورو 13. الإسماعيلى : 6.35 مليون يورو 14. طلائع الجيش : 6 مليون يورو 15. غزل المحلة : 5.33 مليون يورو 16. أسوان : 5.08 مليون يورو 17. الداخلية : 4.40 مليون يورو 18 .حرس الحدود : 3.33 مليون يورو

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