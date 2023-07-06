شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. أوسوريو يجتمع باللاعبين ويطالبهم بالتركيز أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية، التى أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وتحدث أوسوريو مع اللاعبين عن ضرورة التركيز والعمل بكل جدية وقوة خلال الفترة الحالية لمواصلة الانتصارات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وحرص المدير الفنى على شرح مجموعة من الأفكار الفنية والخططية التى يقوم اللاعبون بتنفيذها استعدادا للمباراة المقبلة أمام فيوتشر.

وخاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة كما حرص الجهاز الفنى على تخفيف الحمل البدنى للاعبين خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل.

وحرص الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء فقرة خططية، وخاضت هذه المجموعات الفقرة الخططية بالتناوب تحت إشراف الجهاز الفني، من أجل تنفيذ بعض الجوانب الفنية الخاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المقبلة.

كما خاض اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها، وشارك جميع اللاعبين بما فيهم المجموعة الأساسية التي شاركت في مباراة المقاولون العرب الأخيرة في كأس مصر بجانب البدلاء والمستبعدين من المباراة بالإضافة إلى مجموعة الشباب المتواجدين مع الفريق الأول.

ونقل أوسوريو ومدحت عبد الهادي المدرب العام التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الإشراف على هذه الفقرة.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية داخل مجمع الصالات الدولية بالنادي، بجانب تدريبات تأهيلية خفيفة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة تحت إشراف الجهاز الفني بالفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فيوتشر المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.