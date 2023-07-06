بنفيكا يضمّ دي ماريا إلى صفوفه

أعلن نادي بنفيكا، الأربعاء، عن تعاقده مع بطل العالم الدولي الأرجنتيني آنخيل دي ماريا لتعزيز صفوفه في تحديّات الموسم المقبل ليعود بذلك اللاعب البالغ 35 عاما إلى النادي الذي بدأ فيه مشواره الإحترافي الأوروبي الحافل.



وأكّد النادي البرتغالي عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي خبر تعاقده مع الجناح الأرجنتيني المخضرم دي ماريا دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل الخاصة بمدة التعاقد وقيمة الصفقة.



هذا وبإمكان اللاعب السابق لريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس أن يمنح الإضافة النوعية لفريقه السابق بنفيكا.



بي إن سبورت

