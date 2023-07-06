موعد مباراة المصري وحرس الحدود اليوم في كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه المصري نظيره حرس الحدود في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات ثمن نهائي بطولة كأس مصر.

موعد مباراة المصري وحرس الحدود

تنطلق مباراة المصري وحرس الحدود في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة أون تايم سبورتس1.

وصعد فريق المصري لدور الـ16 من الكأس بعد الفوز على حساب بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل حرس الحدود بعد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2.

ويواجه الفائز من لقاء المصري وحرس الحدود الفائز من مباراة الأهلي والداخلية، بإطار منافسات دور ربع النهائي من كأس مصر.

ويأمل المصري بقيادة مدربه ميمي عبد الرازق مواصلة صحوته بعد بلوغ نهائي كأس الرابطة بجانب الأداء المميز في الدوري.

ويتطلع الحرس بقيادة مدربه محمد مكي لتحقيق الفوز بعد تحسن أداء ونتائج الفريق رغم هبوطه لدوري القسم الثاني بشكل رسمي.