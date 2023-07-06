الإسماعيلي يقدم شكوى ضد حكم مباراته ضد الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي أن النادي سوف يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم تقنية الـ VARفي مباراته ضد الأهلي والتي تلقى فيها الدراويش الهزيمة بهدف دون رد ببطولة الدوري الممتاز لحفظ حقوق النادي والمطالبة كذلك بتعيين أطقم دولية لإدارة المباريات المتبقية للفريق بمسابقة الدوري.

وقال العجوز أن هدف محمد حسن لاعب الدراويش، في شباك الأهلي صحيح، مشددا على أن البعض أراد عدم فوز الدراويش أو تعادله في لقاء أمس الأربعاء الذي أقيم بملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر المسابقة.

وأضاف العجوز قائلاً إنه يوجد هناك أحد فى مباراة الأمس أمام الأهلى لم يريد فوز أو تعادل الإسماعيلي وحكم تفنية الـ «VAR» لم يتعامل مع هدف محمد حسن، بالعدل بسبب إعادة اللعبة من زاوية واحدة فقط وكان يجب عليه أن يقوم بإعادة اللعبة من جميع الزوايا حتى يتمكن حكم المباراة من اتخاذ القرار الصحيح.

واستشهد مدير الكرة بالنادى الإسماعيلي بخبراء التحكيم فى البرامج الرياضية والذين أكدوا على صحة الهدف، وناشد العجوز، مسئولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية باتخاذ قرار صارم ضد حكم تقنية الـ VAR وأن الكرة أصبحت فى ملعبهم خاصة أن والجهاز الفنى لم يعترض على الحكم خلال المباراة، مشددا على أننا فى دولة قانون.

يذكر أن الإسماعيلي تجمد رصيده عند النقطة رقم 34 بالمركز الـ13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري عقب الخسارة من الأهلي.