ده فجر تحكيمي الصورة واضحة .. الغندور يهاجم حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - فتح خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، النار على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي أحمد الغندور، بسبب اللقطة الجدلية التي شهدها اللقاء بعد إلغاء هدف التعادل للدراويش بداعي وجو لمسة يد على لاعب الإسماعيلي محمد حسن داخل منطقة الجزاء.

وانتهت المباراة التي اقيمت على ستاد الجيش في برج العرب بفوز الأهلي 1-0 بهدف سجله بيرسي تاو، ضمن الجولة 33 من الدوري الممتاز.

وقال الغندور خلال برنامج (زملكاوي):" حصل كارثة تحكيمية بمعنى الكلمة في مباراة الأهلي والإسماعيلي، لاعب سجل هدف بعد اصطدام الكرة بركبته ورغم أنه أقسم بالله ولكنها اتحسبت لمسة يد ويتلغي الهدف".

أضاف:" النهاردة كان في مصيبة من الحكم أحمد الغندور لم يكن أمامه سوى حلين الأول مساعدة الأهلي للاقتراب من حسم لقب الدوري أو الإسماعيلي يهبط لدرجة الثانية".

وأكمل نجم الزمالك الأسبق :" الإسماعيلي كان يستحق الحصول على ركلتين جزاء الأولى لمدبولي والثانية لشبراوي ولكن حكم المباراة وحكام تقنية الفيديو كان لهم رأي آخر".

ووصف التحكيم بالفجر قائلاً :" ياجماعة ده فجر تحكيمي الصورة واضحة أمام الجميع نفس الأمر حدث في مباراة الأهلي وفيتوشر بعد إلغاء هدف أحمد عاطف بداعي التسلل".

تابع :" الطبيعي من أحمد الغندور حكم المباراة أن يطلب من مساعديه في تقنية الفيديو إعادة لقطة الهدف لأكثر من زاوية بدلا من إعادتها من زاوية مخادعة".

وأضاف الغندور :" في النهاية الأهلي توج بالدوري ولكن الحكام المصريين شخصيتهم ضعيفة بيخافوا على أكل عيشهم".

أتم:" أعرف أحمد الغندور كويس ومدى انتمائه للأهلي والكوارث التي ارتكبها في مباريات الزمالك هو الحكم المفضل للنادي الأهلي".