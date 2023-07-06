رئيس الزمالك : لن أواجه الأهلي بحكام مصريين

الشارقة - اميمة ياسر - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن فريقه لن يواجه الأهلي بحكام مصريين، وأن على اتحاد الكرة استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة نظرًا لأهميتها وقيمتها الجماهيرية.

وأضاف مرتضى منصور، أن الإسماعيلي تعرض لظلم واضح في مباراته أمام الأهلي، وأن الهدف الذي أحرزه اللاعب محمد حسن صحيح ورغم ذلك تم إلغاؤه.

وتابع: “النادي الإسماعيلي يحتاج الآن من يمنحه حقه، ما يحدث من الحكام أمر غير مقبول ولن أواجه الأهلي بحكام مصريين”.

واستطرد: "حكم إزاي دا، استحالة ماتش الزمالك والأهلي يكون بحكم مصري، ضربتين جزاء ما فهومش هزار للنادي الإسماعيلي، الإسماعيلي له جول ١٠٠٪، اقعدوا بقى في البيت كفاية، الإسماعيلي في عرض حد يدي له حقه، ومباراة الزمالك المقبلة لن تكون بحكام مصريين وهذا قرار رئيس وزراء، الإسماعيلي لو نزل ذنبه في رقبتكم".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 13 يوليو الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.