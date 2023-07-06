ميكالي يستهدف اللقب الأفريقي.. أفراح التأهل للأولمبياد تجتاح بعثة الفراعنة في المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - وسط حالة معنوية عالية وفرحة عارمة، يستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة مضيفه المغربي، بعد غدٍ السبت بمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بنهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي ضمن من خلالها الفراعنة وأسود الأطلس التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وكان منتخبنا قد تغلب على غينيا (1-0)، الثلاثاء الماضي في مباراة الدور نصف النهائي، ليحجز أول تذكرة مؤهلة إلى الأولمبياد لتنفجر الاحتفالات المصرية في الأراضي المغربية بمواصلة الظهور في الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي.

ويرفع المنتخب شعار الفوز بالبطولة التي يحمل لقبها، عندما حقق الجيل السابق اللقب في القاهرة 2019 تحت قيادة شوقي غريب وبجيل استثنائي، لكن هذه المرة يبقى التحدي أصعب خصوصا أن الفراعنة يواجهون أسود الأطلس في عقر دارهم، إذ استطاع منتخب المغرب أن يبلغ المباراة النهائية بعد فوزه بصعوبة على مالي بنتيجة (4-3) بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).

وهذه هي المرة الـ15 التي يشارك فيها الفراعنة بالأولمبياد، تحت قيادة المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي أكد صحة الرهان عليه من ثنائي مجلس إدارة اتحاد الكرة حازم إمام ومحمد بركات، ليقود منتخبنا في فترة وجيزة لم تتجاوز 10 أشهر إلى تحقيق الحلم وبلوغ أولمبياد باريس، وبات أمام فرصة تاريخية لتكرار ما حققه شوقي غريب عندما توج مع المنتخب قبل 4 أعوام بلقب "الكان".

وحقق ميكالي إنجازا فريدا مع الفراعنة، بعدما أصبح أول مدرب أجنبي يقود منتخبنا إلى الأولمبياد، منذ تغيير نظام التصفيات الأفريقية ليقام بطريقة البطولة المجمعة (كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما)، وسبقه الثنائي المصري (هاني رمزي 2012)، (شوقي غريب 2020).

وقال ميكالي في مؤتمر صحفي عقب مباراة غينيا: "عانينا الإجهاد لأننا حصلنا على يوم أقل للاستشفاء، لكن رغم ذلك بدأنا اللقاء بشكل جيد، غيرنا أسلوب اللعب أمام غينيا بسبب ارتفاع درجة الحرارة... سنحت لنا عدة فرص لكن لم نحسن استغلالها".

تابع: "التأهل للأولمبياد يعد خطوة نحو الحلم الكبير فى باريس وهو إحراز ميدالية أولمبية، كما قطعنا خطوة كبيرة على طريق الاحتفاظ باللقب الأفريقي."

وحول الاعتماد على أسلوب دفاعي، أكد ميكالي أنه يهتم بعدم ارتكاب أخطاء تتسبب في استقبال أهداف، موضحا أنه يسعى لإدارة المباريات بشكل مناسب، وسبق أن عاش مواقف مماثلة عندما كان مدربا للمنتخب الأولمبي البرازيلي، الذي توج معه بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وعن منافسه المقبل في النهائي، علق ميكالي: "المغرب منتخب رائع وسوف نستعد جيدا للنهائي للمنافس الذي يملك ميزة اللعب على أرضه، لكننا قادرون على الفوز في ظل تقارب المستويات".