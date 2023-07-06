مران الزمالك .. تدريبات إضافية للزناري بفرمان من أوسوريو

ياسر رشاد - القاهرة - أعطي الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، تدريبات إضافية لمصطفى الزناري مدافع الأبيض خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تمرن الزناري بعض التدريبات الفنية الإضافية عقب نهاية المران تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام، من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، ضمن برنامج موضوع للاعب تحت أشراف أوسوريو.

على الجانب الأخر خاضت مجموعة لاعبي الزمالك من اللاعبين بعض التدريبات الإضافية تحت أشراف أحمد مجدي المدرب المساعد للقلعة البيضاء عقب انتهاء مران الفريق ، و تم التركيز معهم على بعض الجوانب الفنية استعدادا لمبارة فيوتشر .

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الخميس، مشاركة عمرو السيسي لاعب الوسط بشكل كامل في المران الجماعي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وكان اللاعب خاض تدريبات تأهيلية فقط خلال مران أمس الأربعاء ولم يشارك في الفقرات الفنية والخططية وفقا لقرار الجهاز الفني منعا لتعرضه للإرهاق، بعد مشاركته في شوط كامل خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب الأخيرة في كأس مصر.

وأدي عمرو السيسي الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية خلال المران الصباحي اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة.

ترتيب الزمالك وفيوتشر قبل المباراة

يخوض الزمالك لقاء فيوتشر محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ،برصيد 56 نقطة ، لعب 31 مباراة تمكن الفارس الأبيض الفوز في 16 مباراة وتعادل في سبع مباريات ، لعب فيوتشر حتي الآن 32 مباراة فاز في 15 مباراة وتعادل 13 مباراة وخسر في أربع مباريات .