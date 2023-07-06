وزير الرياضة يُهنئ لاعبي المنتخب المصري للبوتشا بعد تتويجهم بذهبية البطولة الافريقية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من الجزائر، على تهنئة اللاعب سمير عبد المعز واللاعبة تسنيم محمد، واللاعبة هناء علام بعد تتويجهم بالميدالية الذهبية الأولي لمنتخب مصر للبوتشا بالبطولة الأفريقية المقامة خلال الفترة من (2-8) على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

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وزير الرياضة يشيد بانجازات منتخب البوتشي ببطولة أفريقيا

و أشاد وزير الشباب والرياضة بالمجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعبون وإصرارهم على تحقيق النجاح في رياضة البوتشا، متمنياً التوفيق لهم في قادم المنافسات وتعزيز مكانة مصر دولياً، و اعتلاء منصات التتويج، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية برياضات ذوي الهمم والقدرات الخاصة، و دعم الأبطال منهم الذين يحققون العديد من الإنجازات للرياضة المصرية في مختلف المحافل.

من جانبه، وجه الدكتور أحمد أدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغ ونائب رئيس لجنة البوتشا بالاتحاد العربي للرياضيين ذوي الإعاقة، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، علي دعمه الدائم لجميع الالعاب و المتابعة بدقة لكل الملفات و كافة المنتخبات، انعكاساً لدعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.

سيطرة مصرية

حصلت اللاعبه هناء علام على الميدالية الذهبية الثالثة لمنتخب مصر للبوتشا في البطولة الأفريقية المقامة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

و نجحت هناء علام في تحقيق الميدالية الذهبية بعد تحقيق الفوز على لاعبة المغرب

و كان المنتخب المصري نجح في الحصول على ميداليتين ذهبيتين عن طريق سمير عبدالمعز وتسنيم محمد.

و من المقرر أن تختتم البطولة غدا الجمعة، و تحديد المتاهلين لاولمبياد باريس 2024.

و انطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي و التي تستمر حتي 8 يوليو الجاري

و تعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

و نجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.

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