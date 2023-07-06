انفراجة في أزمة منتخب الاسكواش قبل المشاركة في مونديال أستراليا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة في حل ازمة الجهاز الفني للمنتخب الوطني للاسكواش بعد تقديمه باستقالته جماعية وإحداث انفراجة لحل الازمة باقناع الجهاز الفني بالعدول عن الاستقالة ومواصلة كافه الترتيبات الخاصة بالسفر للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والناشئات بأستراليا.

قرارات الاتحاد المصري للاسكواش

جاء ذلك علي خلفية اجتماعات مكثفة بمعرفة رئيس الاتحاد عاصم خليفة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي والذي دعا لاجتماع طارئ بحضور جميع أطراف الأزمة.

وقرر مجلس الإدارة بعد اقتراح الوزير بتحمل فارق التكلفة والمساهمة المالية في تكاليف البعثة نزول كل لاعبات المنتخب في غرفة منفردة لزيادة التركيز مع الاحتفاظ بكافه القرارات السابقة وفقا للائحة بنزول أولياء الامور المرافقة للاعبات في غرف منفصلة وبعيدة عن غرف البعثة.

وجه عاصم خليفة رئيس الاتحاد خالص شكره الي وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي علي دعمه ومساندته لقرارات مجلس ادارة الاتحاد وتفهم الرغبة الكاملة للرؤية الفنية للجهاز الفني بضرورة الالتزام بكل المعايير اللازمة لتحقيق أقضي درجات التركيز

وأصاف ان كل الجهود تبذل الان بتذل كافه العقابات وتسهيل الاجراءات بالتنسيق مع السفارة المصرية بأستراليا وأيضا نجوم اللعبة القدامي من الجالية المصرية.