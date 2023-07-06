صلاح رفقة محمد رمضان على شواطئ اليونان (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان صورة له عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بالدولي المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، خلال مصادفة تواجدهما في اليونان لقضاء إجازتهما الصيفية.

علق الفنان المصري على الصورة قائلًا: "حبيبي يا مو".

يتواجد محمد صلاح في اليونان حاليًا لقضاء عطلته الصيفية على أحد الشواطئ هناك قبل العودة من جديد إلى إنجلترا وبدء منافسات الموسم المحلي هناك.

تأهل المنتخب إلى أمم إفريقيا:

نجح منتخب مصر الأول رسميًا في حسم تأهله إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 بعد التغلب على نظيره غينيا بثنائية مقابل هدف في المواجهة الأخيرة بينهما.

حققَّ منتخب مصر فوزًا مهمًّا على نظيره غينيا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الكبير لمراكش ضمن منافسات الجولة الخامسة، وقبل الأخيرة من دور المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا.

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلي المنتخب الأول وكامل أعضاء الجهاز الفني والإداري، بالتأهل رسميًا إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وذلك بعد الفوز الذي حققه منتخب غينيا في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة بتصفيات أمم إفريقيا.

