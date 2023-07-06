مدرب المغرب: منتخب مصر كتاب مفتوح بالنسبة لنا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عصام الشرعي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأولمبي، أن منتخب بلاده حقق الخطوة الأهم بالوصول لأولمبيادة باريس 2024، بعد الفوز على مالي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وأوضح الشرعي أن المنتخب المغربي يستعد لتحقيق اللقب، عندما يواجه نظيره المصري، السبت المقبل، في تمام الحادية عشر مساءًا.

الشرعي: حققنا الخطوة الأهم ونستعد لتحقيق اللقب أمام مصر

تحدث الشرعي في تصريحات صحفية خلال الساعات الماضية، حيث قال: "نجحنا في تحقيق الهدف الأهم بالوصول لأولمبياد باريس 2024، كما أننا نستعد خلال الفترة الحالية للخطوة الأخيرة بالتتويج باللقب القاري الأوليمبي من حامله منتخب مصر".

وأضاف مدرب أسود الأطلس تصريحاته: " بالنسبة لنا منتخب مصر كتاب مفتوح، كما أنني أعرف منتخب مصر بصورة جيدة والكرة المصرية بشكل عام، وفي العموم على صعيد الفرق والمنتخبات تنافس دائما في أي بطولة على الألقاب".

وتابع: "لقد رأيت عدد من المباريات لمنتخب مصر ، حيث شاهدت 4 لقاءات، التي خاضها في البطولة الحالية، كما وضعنا أيدينا على نقاط القوة في صفوفه، بجانب الثغرات التي يمكننا من خلالها تهديد مرماه".

وأتم مدرب المغرب تصريحاته: "الميزة التي يتميز بها المنتخب المصري هو حالة الانسجام بين اللاعبين، نتيجة أن أغلب العناصر في الدوري المصري يلعبون معًا ويعرفون بعضهم جيدا ولكن ذلك لن يمنعنا من الفوز، وسنستغل بقوة عاملي الأرض والجمهور في مباراة السبت المرتقبة".