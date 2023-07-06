حرمان من حضور باقي الدوري.. الرابطة تعاقب 2,598 مشجعا من الأهلي والإسماعيلي

الشارقة - اميمة ياسر - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة حرمان عددا من جماهير الأهلي والإسماعيلي من حضور باقي مباريات الدوري عقب مباراة الفريقين.

وقررت الرابطة، حرمان عدد 2381 من جماهير النادي الأهلي من حضور المباريات المتبقية لفريقهم حتى نهاية بطولة الدوري موسم 2022 لما بدر منهم خلال لقاء الإسماعيلي الذى أقيم أمس المؤجل من الجولة الـ18 للدوري.

كما تقرر حرمان عدد 217 مشجع من جماهير الإسماعيلي من حضور المباريات حتى نهاية الدوري لما بدر منهم أيضاً خلال اللقاء.

كان الأهلى قد حقق الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.