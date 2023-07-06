أتليتكو مدريد يتعاقد مع الدولي أزبيليكويتا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اليوم " الخميس" نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده مع اللاعب الدولي السابق سيزار أزبيليكويتا بعد انتهاء مشواره مع تشيلسي الإنجليزي الذي دافع عن ألوانه خلال 11 عاماً.

يأتي إعلان ابن الـ33 عاماً بعد يومين من رحيل لاعب هام آخر في النادي اللندني هو مايسون ماونت الذي التحق يوم الأربعاء بمانشستر يونايتد.

ونشر المدافع ولاعب الجناح على تويتر هذه الكلمات قائلًا: إنها من دون شك أصعب رسالة أكتبها، لكني أردت أن أكون من يعلن ذلك حيث بعد 11 عاماً على رفع الراية الزرقاء بفخر، حان الوقت لمغادرة تشلسي.

ونشر النادي اللندني في موقعه الرسمي مقطع فيديو لأزبيليكويتا وهو يبكي خلال إعلانه الرحيل عن النادي الذي انضم اليه عام 2012 من مرسيليا الفرنسي مقابل أقل من 9 ملايين يورو.

ولعب الإسباني 508 مباريات بقميص تشلسي، محرزاً خلال هذا المشوار 9 ألقاب كبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2021 و"يوروبا ليج" مرتين عامي 2013 و2019 وكأس العالم للأندية عام 2021، إضافة الى تتويجه بطلاً للدوري الممتاز مرتين والكأس الإنجليزية 4 مرات.