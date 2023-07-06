ياسر إبراهيم: لاعبو الأهلي رجالة ومارسيل كولر لدية شخصية مميزة ورائعة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلي قائلًا:«تظل أغلى بطولة هي بطولة القاضية (التاسعة) بسبب الطقوس الخاصة بالنهائي.

مارسيل كولر يملك شخصية مميزة للغاية

عندما تأكد مقابلة الأهلي والزمالك في نهائي تلك البطولة كان حديث اللاعبين ينصب على تلك المباراة وضرورة الفوز بها والتتويج باللقب. وبكيت بشدة عقب هدف محمد مجدي أفشة من كثرة الضغوط التي تعرض لها الفريق بشكل عام».

وشدد مدافع الأهلي على أنه لا وقت للاحتفالات داخل الأهلي، فبعد تتويجنا باللقب الـ11 الجماهير تطالب من الآن باللقب الـ12.

وتطرق إلى الحديث عن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه شخصية مميزة للغاية ودائمًا ما يمنح الفرصة للمجتهد.

وأكد أن غرفة ملابس الأهلي هي سر تفوق الفريق بسبب الروح والعلاقة التي تسود بين اللاعبين وأن الكل «يد واحدة»، وهو ما يعد مفتاح النجاح والفوز بالبطولات إلى جانب التركيز في التدريبات.

وأشار مدافع الأهلي إلى أن الفريق يسعى بكل قوة إلى حسم التتويج بلقب الدوري الممتاز، وأنهم يتعاملون مع كل مباراة على حدة ولا ينظرون إلى أبعد نقطة كما يحدث في الفترة الحالية، حيث لم ينشغلوا بما دار عن فوز الأهلي بأربع مباريات لحسم اللقب الغائب عن النادي موسمين، ولكن كامل تركيزهم ينصب على المباراة التي سيخوضها الفريق.

وأشار مدافع الأهلي إلى أن أغنية «روحوا ناموا واحلموا» أصبحت ماركة مسجلة في كل بطولة يتوج بها الأهلي، وأن رسائل الجماهير دائمًا ما تكون داعمة للاعبين.

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي «رجالة» في كل المواقف، ووجه الشكر إلى الجماهير ووعدهم ببذل أقصى جهد للفوز بالمزيد من البطولات.