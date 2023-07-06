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كارلوس إدواردو يقترب من العودة إلى الدوري السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - اقترب كارلوس إدواردو لاعب بوتافوجو البرازيلي من العودة مرة أخرى إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة قنوات الكأس القطرية أن كارلوس إدواردو لاعب ناديي الهلال وأهلي جدة سابقاً يقترب من تمثيل أحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومثّل كارلوس إدواردو نادي الهلال السعودي في الفترة من 2015 حتى 2020، وخلالها حقق أرقاماً مميزةً وساهم في فوز “الأزرق” بالعديد من الألقابثم انضم إلى شباب أهلي دبي الإماراتي في صيف 2020 وعاد إلى أهلي جدة السعودي لمدة 6 أشهر في 2022 خاض خلالهم 13 مباراة فقط خلال مشواره مع فريق أهلي جدة، وسجل 5 أهداف.

وشارك كارلوس إدواردو صاحب الـ33 عاماً مع بوتافوجو البرازيلي في 24 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 4 في موسم 2022/23.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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