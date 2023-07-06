الشحات : قرار البقاء مع الأهلي كان محسومًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب حسين الشحات، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بتواجده لفترة إضافية مع الأهلي وتجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بعد المفاوضات التي جرت أخيرًا مع مسؤولي النادي الأحمر ولم تستغرق وقتًا طويلًا.





وأبدى الشحات تطلعه إلى الفوز بالبطولات مع الفريق في الفترة المقبلة والتتويج بالألقاب لإسعاد جماهير الأحمر. وأكد لاعب الأهلي أن رغبته الأولى والأخيرة كانت البقاء داخل الأهلي وتجديد عقده لفترة إضافية، وأن هذا القرار كان محسومًا بالنسبة إليه، رغم تواجد عدة عروض أمامه في الفترة الماضية، والتي صارح بها مسئولي النادي والذين تمسكوا بوجوده مع الفريق خاصة بعد المردود الفني المميز الذي قدمه الأشهر الماضية.

وقال الشحات: «تعرضت للكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة، فهناك أشخاص أكدوا بقائي وتجديد عقدي وآخرون تحدثوا عن رغبتي في الرحيل عن النادي، ودائمًا ما تنتابني حالة من (الضحك) عندما أرى وأشاهد وأسمع هذا الكلام.

وأضاف ، لقد أصبحت الشائعات الآنجزءًا من حياة لاعب الكرة بشكل عام، وبصفة خاصة اعتدت على مثل هذه الأمور ولا أعيره أي اهتمام، ودائمًا ما يكون تركيزي مع الفريق سواء في التدريبات أو المباريات لاعتلاء منصات التتويج بصورة دائمة.

قمة الدوري ..

وفي مواجهة محلية مرتقبة جماهيريًا، يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك، لحساب مواجهات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز، الذي يحتل الأحمر صدارته برصيد 72 نقطة، بينما يأتي الزمالك رابعًا بـ 56 نقطة

ويقترب الأحمر من حصد اللقب الغائب عن خزائتنه لموسمين متتاليين ، بعد تتويج الزمالك بهما.

ومن المقرر أن يتم اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية، في تمام الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس المقبل 13 من شهر الجاري.