رياض محرز يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - وافق رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على الانتقال لصفوف الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن رياض محرز وافق على الانتقال لصفوف الأهلي السعودي براتب أسبوعي يقدر بحوالي 410 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وأشارت الصحيفة أن إدارة الأهلي تتفاوض مع محرز منذ نهائي دوري أبطال أوروبا لكن اللاعب كان رفض سابقا الانتقال لصفوف الفريق قبل التراجع عن موقفه مؤخرا.

وقدم رياض محرز مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي 15 هدفا وصنع 13 هدفا وساهم في التتويج بثلاثية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزيين ودوري أبطال أوروبا

تعاقد النادي الأهلي السعودي في الصيف الجاري مع الثنائي السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو.