شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة الدورى بعد التعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الزمالك وفيوتشر لمواجهة مرتقبة بين الفريقين تحمل طابع الحماس والندية في ظل تنافس الفريقين علي المركز الثالث في الدوري هذا الموسم، بعدما اقترب فريقا الأهلي وبيراميدز من حسم المركزين الأول والثاني في جدول الترتيب.

من جانبها قررت إدارة المسابقات تحت اشراف عامر حسين عضو اتحاد الكرة تقديم مباراة فيوتشر و الزمالك بسبب اقامة نهائي كأس أمم افريقيا تحت 23 سنة الذي يجمع منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب والمقرر لها الحادية عشر يوم السبت بالمغرب .

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر الجديد

وتقام مباراة فيوتشر والزمالك السبت المقبل 8 يوليو ، في التاسعة مساءً ضمن مواجهات الجولة الـ33 للدوري.

مواعيد مباريات الزمالك فى الدوري

وسيكون الزمالك على موعد مع 3 مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز، حيث يلتقى مع فيوتشر السبت 8 يوليو باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين الخميس 13 يوليو فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.

وفى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، يستضيف الزمالك نظيره فاركو الأحد 16 يوليو فى الساعة 9:30 باستاد القاهرة الدولي.

بعدها سيخوض الزمالك مباراتين في البطولة العربية، الأولى ستكون في الجولة الأولى من دور المجموعات أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم 28 يوليو، بعدها سيلتقى الزمالك مع الشباب السعودي، في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم 31 يوليو.

ويدرس الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، منح الفرصة للبدلاء وبعض الناشئين حتى نهاية الموسم الحالى من الدورى الممتاز.

ويأتى قرار أوسوريو بتجربة البدلاء والناشئين لتقييمهم بشكل نهائى قبل اتخاذ قرار يخص مصيرهم مع الفريق، خصوصاً بعد فقدان الزمالك بطولة الدورى والمقعد المؤهل لدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل.