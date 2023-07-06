شكرا لقرائتكم خبر عن كريم مصطفى يدعم غزل المحلة أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب كريم مصطفى مهاجم فريق غزل المحلة من العودة الى المشاركة في التشكيل الاساسى المواجهة المقبلة أمام البنك الاهلى عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به على مستوى أنكل القدم .

وتعد مباراة البنك الاهلى الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة خالد عيد الذى تم تعينه خلفا للمدرب رضا شحاتة و يعاونه كل من طارق غيده مدرب عام و محمد العتراوى مدرب مساعد و أشرف شيحة مدرب مساعد و عماد عثمان مدرب مساعد و عبدالرؤوف عيد مدرب حراس مرمى و خالد كساب منسق عام .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب المحلة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.