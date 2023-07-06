شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الطائرة: أشكر القيادة السياسية على دعمها لاستضافة بطولة أفريقيا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للعبة، على هامش توقيع عقود استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية للرجال، والتي ستقام في القاهرة خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 12 سبتمبر المقبلين.

قال ياسر قمر: ” أنه تواجد في الاتحاد الإفريقي من أجل توقيع بروتوكول عقد تنظيم الأمم الأفريقية في مصر، وهذه البطولة حدث كبير كثيرًا، حيث تعتبر الأهم في إفريقيا”.

وأضاف: ”تكون هذه البطولة لجميع المنتخبات الأفريقية، كما أنها مؤهلة لبطولة كأس العالم العام المقبل، كما أن هذه البطولة فرصة من أجل زيادة الرانك العالمي لمنتخبات ، وأيضًا من المتوقع أن تعطي هذه البطولة فرصة للمنتخب الحاصل عليها للمشاركة في أولمبياد باريس 2024”.

واختتم: ”بالنسبة لتنظيم البطولة، فإن القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم كثيرًا بتنظيم هذا الحدث الكبير، كما أنه هناك دعم كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وستكون صورة مشرفة للاتحاد المصري ولمصر وللاتحاد الإفريقي”.

وقد أكد ياسر قمر، أن الاتحاد المصري سيقوم بتوجيه الدعوة لكافة الدول التي ترغب في المشاركة بعدما تم توقيع الاتفاقية على استضافة مصر للبطولة.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الأول للرجال يواصل الاستعدادات القوية من أجل المشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام على أرض مصر من أجل المنافسة على لقب البطولة.