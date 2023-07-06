شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة كاملة لضربات الترجيح في مران المنتخب الأولمبي قبل نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تخصيص فقرة كاملة لتدريب لاعبى المنتخب على ضربات الترجيح، تحسبا لوصول مباراة مصر والمغرب لهذا الفصل من المباراة النهائية التي تجمعهما السبت المقبل.

جاء قرار ميكالي بعدما أبدى لاعبو المغرب كفاءة كبيرة في ضربات الجزاء في مباراتهم مع مالي بنصف نهائي بطولة أفريقيا، حيث سجل لاعبو أسود الأطلس جميع ضرباتهم والتي حسمت تأهلهم للنهائي.

ويخوض المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، اليوم الخميس، مرانه الرئيسي في الرباط استعدادا لخوض نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامته يوم السبت المقبل.ويلتقي منتخب مصر الأولمبي أمام في النهائي القاري يوم السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما ودور الألعاب الأولمبية باريس 2024 عقب القوز على غينيا بهدف نظيف خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وخاص المنتخب أربع مواجهات لم يتلق أي أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبي مع النيجر، ثم الفوز على مالي بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذي جمع المنتخبين بإستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبي صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.