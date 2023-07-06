شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يقرر تأجيل ملف الصفقات الجديدة عقب أنتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى البنك الاهلى تأجيل الحديث عن الصفقات الجديدة أو اللاعبين الراحلين عن الفريق مع الجهاز الفني بقيادة القبرصى بابا فاسيليو عقب أنتهاء الموسم الحالي و بقاء الفريق في بطولة الدورى الممتاز .

ويدخل فريق البنك الاهلى في منافسة شرسة للبقاء في بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل مع أندية كل من سموحة و الاسماعيلى و طلائع الجيش و غزل المحلة و الداخلية .

وودع البنك الاهلى بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة ضمن دور الثمانية من عمر البطولة في اللقاء الذى جمعهم على ستاد القاهرة الدولى .

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل الموافق 10 يوليو ضمن الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و يقام اللقاء على ستاد المحلة في تمام الساعة الثامنة و النصف مساء .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة حيث تمكن من الفوز في 8 مباريات و التعادل في 11 مباراة و الهزيمة في 13 مباراة .