موعد مباراة المنتخب الأوليمبى مع المغرب فى نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر منتخب مصر الأوليمبى، مواجهة قوية مع منتخب المغرب فى نهائى بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، المقامة حاليا في الأراضى المغربية، والتي نجح المنتخبان في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

موعد مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع المغرب في النهائي القاري يوم السبت المقبل الموافق 8 من يوليو الجاري، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في كأس أمم أفريقيا

مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب ستكون منقولة عبر قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصري للمسابقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

المنتخب المصري شق طريقه للنهائي بعدما تغلب على غينيا بهدف دون رد في المربع الذهبي، بينما تأهل منتخب المغرب للنهائى بالفوز على نظيره المالى بركلات الترجيح.

وكان منتخب مصر قد تصدر ترتيب المجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره منتخبات النيحر ومالي والجابون، برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب مالي وصيفًا بـ6 نقاط.

وخاص المنتخب أربع مواجهات دون تلقى أى أهداف، حيث استهل مشواره بالتعادل السلبى مع النيجر، ثم الفوز على مالى بهدف دون رد، وعلى نظيره الجابونى بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين بإستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.