شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطالب اتحاد الكرة بإحالة محمد شيحة للانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت رابطة الأندية المصرية من اتحاد الكرة بإحالة محمد شيحة نائب رئيس نادي الإسماعيلي السابق للجنة الانضباط، على خلفية تصريحاته التلفزيونية التى ادلى بها خلال الساعات الماضية، بعد مواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدوري العام التي أقيمت أمس ، الأربعاء، ببرج العرب والتى إنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية تقدمت بشكوى ضد محمد شيحة نائب رئيس الإسماعيلي السابق بسبب ما وجهه من عبارات مسيئة تجاه الحكام والطاقم الذي أدار مباراة الأهلي والدراويش.

واعترض النادي الإسماعيلي على إلغاء هدف سجله محمد حسن في الدقيقة 55 بداعي لمسة اليد بالإضافة إلى مطالبة النادي الأصفر باحتساب ركلتي جزاء.