ماذا يحتاج الأهلى لحسم بطولة الدورى هذا الموسم؟

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي الاستعداد لخوض مباراته ضد الاتحاد السكندرى بعد غد السبت على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ماذا يحتاج الأهلى لحسم لقب بطولة الدورى؟

يحتاج إلى 5 نقاط فقط لإعلان تتويجه بدرع الدوري واستعادة اللقب الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

هل يستطيع الاهلى حسم اللقب حال الفوز على الاتحاد السكندرى؟

نعم يستطيع الاهلى حسم اللقب لصالحه حال الفوز على الاتحاد السكندرى، وهزيمة أو تعادل فريق بيراميدز مع سيراميكا في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى.

ما هو ترتيب فرق المقدمة في جدول الدورى؟

يحتل فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة، متفوقا على بيراميدز صاحب المركز الثانى بخمس نقاط على الرغم من لعب مباريات أقل، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

ماذا يفكر كولر حال حسم بطولة الدورى؟

سيلجأ الجهاز الفني بقيادة كولر إلى إراحة اللاعبين الأساسيين بشكل رسمي ومنحهم إجازة طويلة قبل العودة لاستكمال منافسات بطولة كأس مصر، على أن يمنح الفرصة لباقي اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة، مثل علي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح ومحمد فخري ورأفت خليل وكريم الدبيس ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود متولي بعد تعافيهما من الإصابة.

كما يفكر كولر في منح الفرصة لباقي اللاعبين مثل محمد الضاوي كريستو وطاهر طاهر وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وأفشة وأحمد قندوسي، مع تصعيد مجموعة من فرق قطاع الناشئين للتدرب مع الفريق الأول وخوض المباريات.