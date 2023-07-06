شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: التجديد للأهلى "مش محتاج تفكير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفيش حد يقول للأهلي «لأ».. ولا يقدر يتشرط عليه

الأهلي يصنع تاريخًا لأي لاعب.. وقابلت شائعات رحيلي بالضحك

عازمون على التتويج بالدوري.. وأحلم بميدالية في المونديال

البطولة التاسعة في إفريقيا الأصعب مع الفريق.. وهذا ما دار بيني وبين رئيس ريال مدريد

والدتي قالت لي: عمرنا ما نسيب الأهلي ولو بكنوز الدنيا

أبدى حسين الشحات، لاعب الأهلي سعادته بتجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بعد المفاوضات التي جرت مع النادي ولم تستغرق وقتًا طويلًا، وأبدى تطلعه إلى الفوز بالبطولات مع الفريق في الفترة المقبلة والتتويج بالألقاب وإسعاد الجماهير.

وأكد لاعب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي ، أن رغبته الأولى والأخيرة كانت البقاء داخل الأهلي وتجديد عقده، وأن هذا القرار كان محسومًا بالنسبة إليه، رغم تلقيه عدة عروض في الفترة الماضية، والتي صارح بها مسئولي النادي والذين تمسكوا بوجوده مع الفريق.

وقال الشحات: «تعرضت للكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة، فهناك من أكدوا بقائي وتجديد عقدي وآخرون تحدثوا عن رحيلي عن النادي، ودائمًا ما تنتابني حالة من (الضحك) عندما أرى وأشاهد وأسمع هذا الكلام، لقد أصبحت الشائعات جزءًا من حياة لاعب الكرة بشكل عام، وبصفة خاصة اعتدت على هذا الأمر ولا أعيره أي اهتمام، ودائمًا ما يكون تركيزي مع الفريق سواء في التدريبات أو المباريات».

واسترسل لاعب الأهلي قائلًا: «اخترت الأهلي من زمان» وليس الآن، وشرف لأي لاعب أن يرتدي قميص الأهلي وأن يكون جزءًا من نجاحات وتاريخ النادي، «وبصراحة مفيش حد يقدر يقول للأهلي لأ».

وشدد الشحات على أن الأهلي يصنع التاريخ لأي لاعب، وقال: «يكفي أنني خلال أربع سنوات توجت بدوري أبطال إفريقيا ثلاث مرات، هذا إلى جانب المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية ثلاث مرات، فضلًا عن العديد من البطولات الأخرى التي حققتها مع النادي والتي تزين مشواري الكروي».

وأوضح لاعب الأهلي أن أسرته بأكملها كانت رغبتها وقرارها يتفق مع رغبته في بقائه داخل النادي، وأن والدته طالبته بعدم النظر إلى «الفلوس» في المقام الأول، وأن يستمر في الأهلي حتى وإن كان العرض المالي أقل، خاصة أن الأمور المادية لم يضعها في اعتباره عندما فكر في العودة إلى مصر واللعب للأهلي، حيث كانت رغبته الأولى والأخيرة هي ارتداء قميص النادي، باعتباره هدفًا وحلمًا كبيرًا طالما راوده كثيرًا، ثم يأتي من بعده الحديث عن أي أمور أخرى.

وأشار إلى أن أبناءه وزوجته كان لهم دور أيضًا في قرار التجديد، هذا إلى جانب الجهود التي بذلها شقيقه في إنهاء كافة الأمور ، وتطرق الشحات إلى الرد على ما أثير عن فرضه شروطًا مقابل التجديد، قائلًا: «مفيش حد يتشرط على الأهلي».. ولم أفرض شروطًا كما أشاع البعض، فمع النادي الأهلي لا يوجد ما يسمى شروط. وعندما طالبني الأهلي بالبقاء لم أتردد لحظة، وإذا طالبني النادي يومًا بالرحيل سوف أمتثل للقرار، وكما تحدثت من قبل فإن الشائعات دائمًا ما تفرض نفسها على لاعب الكرة، وعليه أن يعتاد على هذا الأمر.

وأكد لاعب الأهلي أن تألقه مع الفريق يعود إلى منظومة العمل بالكامل بداية من اللاعبين والجهاز الفني والاجتهاد في التدريبات، مشددًا على أن لعبة كرة القدم بشكل عام لعبة جماعية وأن جهود زملائه هي التي تساعده في الظهور بالصورة الجيدة داخل الملعب.

واسترجع الشحات لحظات الفوز بدوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخ النادي، قائلًا: «تعاهدنا على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة اللقب العام الماضي في المغرب أمام الوداد، وخلال النسخة الأخيرة واجهنا بعض التحديات الصعبة، ولكن في النهاية توجنا باللقب وعلى حساب فريق الوداد وهو أمر أسعدنا بكل تأكيد، وكما ظهر الحزن على وجوهنا من قبل احتفلنا في المغرب».

وأوضح لاعب الأهلي أنه احتفل مع لاعبي الفريق عقب مباراة الوداد فقط بسبب انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني، وأن الاحتفالات بشكل عام داخل الأهلي تكون في أول يوم فقط بعد الفوز بأي لقب، ومن اليوم التالي يغلق الفريق تلك الصفحة ويكون التركيز منصبًّا على بطولة جديدة، والسعي إلى إضافة لقب آخر للنادي.

كما أشار إلى أن الاحتفال مع المنتخب كان بمناسبة عيد ميلاد محمد صلاح، وأن طاهر محمد طاهر وعمرو السولية وياسر إبراهيم أكثر اللاعبين سماعًا لأغنية «سطلانة» والتي أصبح مجرد ترديدها يعني الاحتفال، لأن الأهلي احتفل معها بالتتويج بدوري الأبطال.

واعتبر الشحات أن اللقب التاسع في دوري أبطال إفريقيا هو الأصعب وأنه لقب غالٍ على اللاعبين، لا سيما أن الأهلي واجه في النهائي فريق الزمالك المنافس التقليدي، ودائمًا ما تكون المواجهات بين الفريقين «ديربي» وصعبة على الفريقين.

وتحدث الشحات عن تحديات المرحلة المقبلة قائلًا: «عازمون على التتويج بلقب الدوري هذا الموسم بعد غيابه موسمين عن النادي.. وأرغب في الوصول إلى ميدالية جديدة في كأس العالم للأندية مع الأهلي»، وأرجع لاعب الأهلي ثبات مستوى الفريق إلى الجدية والتركيز في التدريبات وتجديد دوافع اللاعبين بصورة مستمرة والجهود التي يبذلها الجهاز الفني.

واسترجع الشحات حديثًا سابقًا دار بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد خلال مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وعقب المباراة التي جمعت بين الأهلي والريال قائلًا: «رئيس ريال مدريد تحدث معي وأكد لي أن الأهلي فريق كبير وأننا قدمنا مباريات كبيرة وتمنى لنا التوفيق».

ووجه حسين الشحات العديد من رسائل الشكر في نهاية حديثه، بدأها بمجلس إدارة النادي والجهاز الفني وجميع منظومة الكرة بالنادي على دعمها ومساندتها له. كما وجه الشكر إلى جماهير الأهلي والتي أكد أنه لا يستطيع أن يفي بحقها لمساندتها للفريق بشكل عام وتدعيمها له بشكل شخصي في الفترة الماضية.

ووجه رسالة شكر إلى زملائه اللاعبين، مؤكدًا أنهم بمثابة أخوة لا زملاء داخل الفريق، وأنه سعيد بالبقاء معهم لمدة ثلاث سنوات مقبلة، كما وجه أيضًا رسالة شكر إلى جميع أفراد عائلته.