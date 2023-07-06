شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يرفض استقاله الجهاز الفنى ويقرر نزول اللاعبات فى غرف منفردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة انفراجة في أزمة الجهاز الفني لمنتخب الاسكواش قبل الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والناشئات بأستراليا.

وحل مجلس ادارة اتحاد الاسكواش برئاسة عاصم خليفة أزمة الجهاز الفني للمنتخب الوطني للاسكواش بعد تقدمه باستقالة جماعية، وقام اتحاد الاسكواش بإقناع الجهاز الفني بالعدول عن الاستقالة ومواصلة كافه الترتيبات الخاصة بالسفر للمشاركة في بطولة العالم للناشئين والناشئات بأستراليا.

جاء ذلك علي خلفية اجتماعات مكثفة بمعرفة رئيس الاتحاد عاصم خليفة وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي والذي دعا لاجتماع طارئ بحضور جميع أطراف الأزمة.

وقرر مجلس الإدارة بعد اقتراح الوزير بتحمل فارق التكلفة والمساهمة المالية في تكاليف البعثة نزول كل لاعبات المنتخب في غرفة منفردة لزيادة التركيز مع الاحتفاظ بكافه القرارات السابقة وفقا للائحة بنزول أولياء الأمور المرافقه للاعبات في غرف منفصلة وبعيدة عن غرف البعثة.

ووجه عاصم خليفة رئيس الاتحاد خالص شكره إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه ومساندته لقرارات مجلس ادارة الاتحاد وتفهم الرغبة الكاملة للرؤية الفنية للجهاز الفني بضرورة الالتزام بكل المعايير اللازمة لتحقيق أقضي درجات التركيز .

وأضاف أن كل الجهود تبذل الآن لتذليل كافه العقابات وتسهيل الإجراءات بالتنسيق مع السفارة المصرية بأستراليا وأيضا نجوم اللعبة القدامي من الجالية المصرية.