شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يستضيف تصفيات منتخب الكاراتيه استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى إقامة تصفيات لمنتخب الكاراتيه شباب وشابات ناشئين وناشئات فى الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجارى بصالة استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر ان يتم من خلال التصفيات قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة الافريقية التى ستقام بالمغرب

ويشارك فى التصفيات اللاعبين الحاصلين على المراكز الستة الأولى فى بطولة الجمهورية، وأول أربعة مراكز فى التصفيات التى أقيمت قبل بطولة العالم 2022.

تقام التصفيات بنظام المجموعات من دور واحد، لاختيار اوائل المجموعات، ثم دور ثان بنظام المغلوب مع دور ترضية لترتيب اللاعبين من الأول الى السادس