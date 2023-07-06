شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي وعبده يحيى يقودان هجوم المصري أمام حرس الحدود في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس في دور الـ 16 بكأس مصر.



وجاء تشكيل المصري كالتالي: وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع : محمد دبش - عمرو موسى -كريم العراقي - عمرو السعداوي .

خط الوسط: ايزي ايميكا -حسن علي -الياس -حسام جريشة

خط الهجوم: عبده يحيي -مروان حمدي

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 14 لقاء وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبو المصري 31 هدفاً واستقبلت شباكهم 32 .

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الترجيح بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.