شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يجهز لاعبى إنبى لمواجهة سموحة بمباراة ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على خوض مباراة ودية بعد غد السبت، استعداداً لمواجهة سموحة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب تامر مصطفى المدير الفنى للفريق فى الوقوف على جاهزية جميع اللاعبين، قبل مواجهة سموحة، فضلا عن الاطمئنان على مستوى اللاعبين الشباب، ومنحهم الفرصة كاملة،لاثبات ذاتهم،والظهور بشكل جيد.

ويستعد فريق إنبى لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل 11 يوليو الجارى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

فى سياق مختلف تأهل فريق إنبى إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر لأول مرة منذ 7 سنوات بعد الفوز على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبوت.

افتتح التسجيل لـ إنبى عبد الرحمن عماد في الدقيقة 14 قبل أن يتعادل عبد الله جمال للنجوم في الدقيقة 22 ،ثم عزز سيف الخشاب تقدم الفريق البترولى بالهدف الثانى في الدقيقة 53 قبل أن يختتم أحمد كالوشا أهداف إنبى في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة أنهى فريق إنبى بقيادة مديره الفني تامر مصطفى مغامرة النجوم في بطولة كأس مصر لا سيما أن الأخير نجح في إقصاء الإسماعيلى وسموحة من البطولة.