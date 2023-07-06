شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قمة الاهلى والزمالك فى الدورى بحضور 6 آلاف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أحمد فوزي مدير إدارة أمن الملاعب والمباريات باتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الاهلي والزمالك يوم 13 يوليو الجاري باستاد القاهرة والمؤجلة من الاسبوع الـ31 بالدوري ستقام بحضور جماهيري بشكل طبيعي مثل باقي مباريات الموسم الحالي .

وأوضح مدير إدارة الملاعب والمباريات أن المباراة ستقام بحضور 6 آلاف مشجع ، بواقع 3 آلاف مشجع لكل فريق في المباراة .

تابع أن جمهور الاهلي سيتواجد في الدرجة الثالثة ناحية اليسار ، بينما يجلس جمهور الزمالك في الدرجة الثالثة يمين .