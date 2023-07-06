شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدافع سموحة بمزق فى العضلة الأمامية قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض بركات حجاج مدافع فريق سموحة، للإصابة بمزق في العضلة الأمامية قبل مواجهة الفريق السكندرى مع إنبى، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

وغاب بركات حجاج عن مباريات سموحة في الفترة الأخيرة، قبل أن يصاب في المران ويواصل الغياب عن مباراة إنبى القادمة بنسبة كبيرة.

ويعكف حاليا أحمد سامى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام بيراميدز فى المباراة التى خسرها الفريق السكندرى بخماسية بعدما نجح الفريق فى التقدم بهدفين، وحذر سامى اللاعبين من تكرار هذه الأخطاء مرة أخرى أمام إنبى، وأن الفريق يحتاج نقطة للاطمئنان على موقف البقاء فى الدورى.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة أحمد سامى، بعد مشاركة حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى فى تدريبات الكرة خلال مران سموحة استعدادا لمواجهة إنبى.

واقترب حسام حسن من المشاركة فى التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلى، وأصبح مشاركته أمام إنبى فى المباراة المقبلة كبيرة جدا حيث يحتاج أقل من 10 أيام ليكون جاهزا للمباريات بشكل كامل.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.