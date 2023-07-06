ياسر إبراهيم: التجديد مع الأهلى "مخدش وقت" وأحلم بمزيداً من البطولات

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القاهرة - سامية سيد - أبنائي يشجعون الأهلي بجنون.. وطالبوني بالبقاء داخل النادي

لاعبو الأهلي رجالة.. وبكيت عقب هدف أفشة بسبب الضغوط

قال ياسر إبراهيم، لاعب الأهلي إن تجديد عقده لم يستغرق الكثير من الوقت، بعد الجلسة التي جمعته مع مسئولي النادي عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي رحب خلالها بالتجديد وأكد لهم أنه تحت أمر الأهلي.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: «رحبت بتجديد عقدي مع الأهلي على الفور، وأتمنى أن أواصل معه مشوار الفوز بالألقاب وخوض المزيد من التحديات التي دائمًا ما ينتصر فيها الأهلي، ويكون عند حسن ظن جماهيره كما حدث في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، والتي توج بها الأهلي على حساب الوداد المغربي.

وأضاف اللاعبون اللقب الـ11 في تاريخ النادي». وأكد مدافع الأهلي أنه دائمًا ما يستشير أسرته في كل الأمور الخاصة به، وأن أبناءه يشجعون الأهلي بجنون وطالبوه بالتجديد مع الفريق.

وأوضح ياسر إبراهيم أن سر المستوى الذي يقدمه مع الأهلي دعم زملائه في المقام الأول وثقة الجهاز الفني، إلى جانب حالة التركيز التي يعيشها مع الفريق حتى أثناء جلوسه على دكة البدلاء، وأنه دائمًا ما يعيش أجواء المباريات ويكون على أتم الاستعداد للمشاركة في أي وقت. وشدد مدافع الأهلي على أن لقب دوري أبطال إفريقيا الأخير من أغلى الألقاب، بسبب المواقف التي تعرض لها الفريق بداية من دور المجموعات وحالة عدم التوفيق التي واجهت الأهلي خلال مواجهتي الهلال وصن داونز.

وأضاف: «دائمًا النادي الأهلي لا يقف عند أي أزمة تواجهه، وهو سر انتصاراته وتتويجه بالألقاب، فرغم التحديات التي واجهها الفريق في النسخة الماضية إلا أنه نجح في الفوز باللقب الغالي الذي حققه على الوداد وسط جماهيره في المغرب».

وواصل إبراهيم حديثه: «تظل أغلى بطولة هي بطولة القاضية (التاسعة) بسبب الطقوس الخاصة بالنهائي..عندما تأكد مقابلة الأهلي والزمالك في نهائي تلك البطولة كان حديث اللاعبين ينصب على تلك المباراة وضرورة الفوز بها والتتويج باللقب. وبكيت بشدة عقب هدف محمد مجدي أفشة من كثرة الضغوط التي تعرض لها الفريق بشكل عام».

وشدد مدافع الأهلي على أنه لا وقت للاحتفالات داخل الأهلي، فبعد تتويجنا باللقب الـ11 الجماهير تطالب من الآن باللقب الـ12، وتطرق إلى الحديث عن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه شخصية مميزة للغاية ودائمًا ما يمنح الفرصة للمجتهد.

وأكد أن غرفة ملابس الأهلي هي سر تفوق الفريق بسبب الروح والعلاقة التي تسود بين اللاعبين وأن الكل «يد واحدة»، وهو ما يعد مفتاح النجاح والفوز بالبطولات إلى جانب التركيز في التدريبات.

وأشار مدافع الأهلي إلى أن الفريق يسعى بكل قوة إلى حسم التتويج بلقب الدوري الممتاز، وأنهم يتعاملون مع كل مباراة على حدة ولا ينظرون إلى أبعد نقطة كما يحدث في الفترة الحالية، حيث لم ينشغلوا بما دار عن فوز الأهلي بأربع مباريات لحسم اللقب الغائب عن النادي موسمين، ولكن كامل تركيزهم ينصب على المباراة التي سيخوضها الفريق.

وأشار مدافع الأهلي إلى أن أغنية «روحوا ناموا واحلموا» أصبحت ماركة مسجلة في كل بطولة يتوج بها الأهلي، وأن رسائل الجماهير دائمًا ما تكون داعمة للاعبين.

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي الأهلي «رجالة» في كل المواقف، ووجه الشكر إلى الجماهير ووعدهم ببذل أقصى جهد للفوز بالمزيد من البطولات.