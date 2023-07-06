شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُهنئ لاعبي المنتخب المصري للبوتشا بعد التتويج بذهبية البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس من الجزائر، على تهنئة اللاعب سمير عبد المعز واللاعبة تسنيم محمد، واللاعبة هناء علام بعد تتويجهم بالميدالية الذهبية الأولي لمنتخب مصر للبوتشا بالبطولة الأفريقية المقامة خلال الفترة من (2-8) على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعبون وإصرارهم على تحقيق النجاح في رياضة البوتشا، متمنياً التوفيق لهم في قادم المنافسات وتعزيز مكانة مصر دولياً، واعتلاء منصات التتويج، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية برياضات ذوي الهمم والقدرات الخاصة، ودعم الأبطال منهم الذين يحققون العديد من الإنجازات للرياضة المصرية في مختلف المحافل.

من جانبه، وجه الدكتور أحمد أدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغ ونائب رئيس لجنة البوتشا بالاتحاد العربي للرياضيين ذوي الإعاقة، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه الدائم لجميع الالعاب والمتابعة بدقة لكل الملفات وكافة المنتخبات، انعكاساً لدعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين.