شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتقدم على المصرى فى الشوط الأول بهدف "إيمانويل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق حرس الحدود على نظيره المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهم ضمن دور الـ16 بكأس مصر والتى تقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتمكن إيمانويل ديفيد لاعب فريق حرس الحدود من تسجيل هدف فريقه الأول في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

وخاض فريق المصرى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع : محمد دبش - عمرو موسي -كريم العراقي - عمرو السعدوي.

خط الوسط: ايزي ايميكا -حسن علي -الياس -حسام جريشة.

خط الهجوم: عبده يحيي -مروان حمدي.

وجاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد رضا - خالد سامي - إبراهيم القاضي - إسلام عبداللاه.

خط الوسط: أحمد شديد قناوي - مصطفى جمال - أحمد فيلكس - حامد الجابري - إيمانويل ديفيد.

الهجوم: فالنتين أودو.