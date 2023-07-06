شكرا لقرائتكم خبر عن ماندوجا أول الراحلين عن الترسانة في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مسئولو الترسانة بإنهاء التعاقد مع الكاميروني ماندوجا مهاجم الفريق من أجل إفساح المجال للتعاقد مع مهاجم أفريقي أخر .

وشارك ماندوجا مع الترسانة من الموسم قبل الماضى وأحرز العديد من الأهداف إلا أنه قابله سوء حظ في مباريات الموسم الحالي جعل الجهاز الفني يتحفظ علي بقائه ليقرر مجلس الإدارة الإستغناء عنه بنهاية الموسم .

ويسعى مسئولو الترسانة التجهيز للموسم الجديد من أجل المنافسة بالقسم الثاني للصعود لدورى المحترفين .

وكان مسئولو نادى الترسانة، حددوا القيمة المالية المطلوبة من أجل الاستغناء عن خدمات يسرى وحيد ظهير أيسر الفريق الكروى الأول، لنادى الزمالك، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.

واشترط مسئولو الترسانة الحصول على 20 مليون جنيه، نظير الاستغناء عن خدمات يسرى وحيد، لصالح نادى الزمالك، الذى طلب الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمى.

وأكد مسئولو الترسانة لنظرائهم فى الزمالك، إن اللاعب تلقى أكثر من عرض من أندية مميزة مثل زد وبيراميدز، الأمر الذى أدى لوجود صراع على اللاعب فى الفترة الحالية.