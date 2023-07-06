شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسيدات يواجه جنوب السودان فى تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، التي أقيمت ظهر اليوم الخميس 6 يوليو في مقر الكاف بعاصمة الرباط المغربية، منتخب مصر للسيدات أمام جنوب السودان.

ويشارك منتخب مصر الأول في التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة في النسخة الماضية والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للسيدات 2024 عن تواجد منتخب مصر في طريق السنغال حال الفوز على جنوب السودان.

وجاءت نتيجة قرعة المرحلة الأولى من التصفيات كالآتي:

(1) السنغال × موزمبيق

(2) مصر × جنوب السودان

(3) إفريقيا الوسطى × مالي

(4) غينيا × موريشيوس

(5) نيجيريا × ساو تومي

(6) كاب فيردي × ليبيريا

(7) أوغندا × الجزائر

(8) بوروندي × إثيوبيا

(9) غينيا الاستوائية × ليبيا

(10) الكونغو الديمقراطية × بنين

(11) كوت ديفوار × تنزانيا

(12) جيبوتي × توجو

(13) رواندا × غانا

(14) جامبيا × ناميبيا

(15) الكاميرون × كينيا

(16) الجابون × بوتسوانا

(17) تونس × النيجر

(18) غينيا بيساو × الكونغو

(19) أنجولا × السودان

(20) إسواتيني × بوركينا فاسو