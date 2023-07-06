7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 6 /7 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 6 يوليو 2023، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه، تشهد أهم الأخبار التي شهدتها الساحة على مدار اليوم.

حرمان 2381 من جماهير الأهلي و217 مشجعا إسماعيلاويا من حضور باقى مباريات الدورى

قررت رابطة الأندية المحترفة ، حرمان عدد 2381 من جماهير النادي الأهلي من حضور المباريات المتبقية لفريقهم حتى نهاية بطولة الدوري موسم 2022 لما بدر منهم خلال لقاء الإسماعيلي الذى أقيم أمس المؤجل من الجولة الـ18 للدوري.

يركز الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على حسم الفوز في المباراتين القادمتين ضد الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل والزمالك يوم الخميس بعد القادم، من أجل حسم درع الدوري بشكل رسمي.

نجح مسئولو نادى الزمالك فى تمديد تعاقد ثلاثى فريق كرة اليد " أحمد حسام و أحمد مؤمن صفا و محمد بسيونى " مودى " ، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق .

أعلن الاتحاد الدولى للاسكواش جدول منافسات بطولة العالم للناشئين، المقرر إقامتها فى أستراليا خلال الفترة بين 18 إلى 29 يوليو.

أدى نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم.

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، العروض التي تلقاها محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

طالبت إدارة نادى الإسماعيلى اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل مع طاقم الحكام الذى أدار مباراته مع الأهلى بقيادة أحمد الغندور، بعد القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء، وإسناد مبارياته المقبلة لحكام دوليين.