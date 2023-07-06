شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن سعد يحصد أول فضية ويرفع رصيد مصر لـ4 ميداليات فى بطولة أفريقيا للبوتشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّج عبد الرحمن سعد علي بالميدالية الفضية الأولى لمنتخب مصر في بطولة أفريقيا للبوتشا المقامة على صالة حسن مصطفى، ونجح عبد الرحمن سعد في الحصول على الميدالية الفضية في التصنيف bc3.

يذكر أن عبد الرحمن سعد بطل أفريقيا الموسم الماضي، في البطولة التي أقيمت في جنوب أفريقيا. وكان المنتخب المصري حصل على 3 ميداليات ذهبية حتي الآن لكل من سمير عبد المعز وتسنيم محمد وهناء علام، ومن المقرر أن تختتم البطولة غدا الجمعة، وتحديد المتاهلين لاولمبياد باريس 2024.

وانطلقت البطولة يوم 2 يوليو الماضي والتي تستمر حتي 8 يوليو الجاري، وتعد هذه البطولة المؤهلة لاولمبياد باريس 2024 تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

ونجح الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم في استضافة البطولة على الأراضي المصرية لأول مرة في تاريخ الرياضة البارالمبية المصرية.