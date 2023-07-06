شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يغيب عن الإسماعيلى أمام الداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، خدمات قائد الدراويش باهر المحمدى مدافع الفريق أمام الداخلية في المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الثلاثة والثلاثين من بطولة الدورى الممتاز.

وحصل باهر المحمدى على الإنذار الثالث في مباراة فريقه أمام الأهلى التي أقيمت أمس، ليتم إيقافه عن مواجهة فريقه المصيرية أمام الداخلية لتراكم الإنذارات، على أن يعود اللاعب للمشاركة في المباراة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى.

ودخل الإسماعيلي مباراة الأهلى بـ7 لاعبين مهددون بالإيقاف عن مواجهة الداخلية وهم كل من: باهر المحمدي، عصام صبحى، محمد نصر، محمد حسن، سيرجي أكا، محمود الشبراوي، محمد الشامي، وحصل باهر المحمدى فقط على إنذار، وأصبح السداسى الباقى متاحا لمواجهة الداخلية.

وتغلب فريق الأهلي على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، أحرز بيرسي تاو هدف المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر، ويحتاج الأهلي 5 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 77 وإعلان تتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.