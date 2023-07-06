شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل المصري مع حرس الحدود 2/2 فى كأس مصر واللجوء للأشواط الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره حرس الحدود بهدفين لكل فريق في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن دور الـ16 بكأس مصر، ليتم اللجوء إلى وقت إضافي من 30 دقيقة على شوطين لحسم الفريق المتأهل للدور المقبل في الكأس.

وتمكن إيمانويل ديفيد لاعب فريق حرس الحدود في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل عبده يحيى لفريق المصرى في الدقيقة 46 وعاد فريق حرس الحدود للتقدم عن طريق فالنتين أودو في الدقيقة 59 وفي الدقائق الأخيرة أدرك التونسى إلياس الجلاصى هدف التعادل من علامة الجزاء.

وخاض فريق المصرى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع : محمد دبش - عمرو موسي -كريم العراقي - عمرو السعدوي.

خط الوسط: ايزي ايميكا -حسن علي -الياس -حسام جريشة.

خط الهجوم: عبده يحيي -مروان حمدي.

وجاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد رضا - خالد سامي - إبراهيم القاضي - إسلام عبداللاه.

خط الوسط: أحمد شديد قناوي - مصطفى جمال - أحمد فيلكس - حامد الجابري - إيمانويل ديفيد.

الهجوم: فالنتين أودو.