شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتأهل إلى دور الـ8 فى الكأس وينتظر الفائز من الأهلى والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق المصرى البورسعيدى الى دور الثمانية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على حرس الحدود بنتيجة 3/2 في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد برج العرب بالإسكندرية وشهدت المباراة طرد إبراهيم القاضي لاعب الحرس.

وتمكن إيمانويل ديفيد لاعب فريق حرس الحدود في الدقيقة 33 من الشوط الأول ثم تعادل عبده يحيى لفريق المصرى في الدقيقة 46 و عاد فريق حرس الحدود للتقدم في الدقيقة و في الدقائق الأخيرة إدراك التونسى إلياس الجلاصى من أحراز هدف التعادل من علامة الجزاء و عزز الفريق البورسعيدى تقدمه بالهدف الثالث بالشوط الثالث الإضافى عن طريق فرانك إيتوج في الدقيقة 114 .

وينتظر فريق المصرى الفائز من مباراة الاهلى والداخلية لمواجهته في دور الثمانية من عمر بطولة كأس مصر .

وخاض فريق المصرى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع : محمد دبش - عمرو موسي -كريم العراقي - عمرو السعدوي.

خط الوسط: ايزي ايميكا -حسن علي -الياس -حسام جريشة.

خط الهجوم: عبده يحيي -مروان حمدي.

وجاء تشكيل فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد رضا - خالد سامي - إبراهيم القاضي - إسلام عبداللاه.

خط الوسط: أحمد شديد قناوي - مصطفى جمال - أحمد فيلكس - حامد الجابري - إيمانويل ديفيد.

الهجوم: فالنتين أودو.