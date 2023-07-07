شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى الباراليمبي يشارك فى بطولة العالم بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر القاهرة صباح غد الجمعة بعثة منتخب العاب القوى الباراليمبي متوجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى والتي تستضيفها باريس خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري، وهي البطولة المؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية بباريس أيضا 2024. ويتأهل الأربعة الأوائل من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب البارالمبية.

وتضم بعثة المنتخب اللاعبين إبراهيم بدر محمد فئة F56 في مسابقة قذف القرص، جمعة محمد عبد الحميد فئة F56 في مسابقة قذف القرص، محمد محمد كمال فئة F37 في مسابقة قذف القرص، كريم محمود عبد التواب فئة T44 في مسابقة 100 متر عدو، عبد الرحمن يوسف فئة T46 في مسابقة 100متر عدو ومسابقة الوثب الطويل، عبد العزيز هاشم فئة T47 في مسابقة 100 متر عدو و400 متر عدو.

ويرافق اللاعبين الجهاز الفني المكون من: أحمد خيري، ياسر فتحي، أسامة فؤاد، ويرأس البعثة الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية، وتنطلق منافسات البطولة بعد غد السبت.